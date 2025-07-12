Шеф-повар Ивлев оказался в базе украинского Миротворца

Личные данные Ивлева были добавлены в базу сайта ещё в 2021 году. Причиной стало посещение им территории Крыма.
Сам сайт «Миротворец» функционирует с 2014 года. Его создатели публикуют персональные данных лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. За время существования ресурса в его «чёрный список» попали журналисты, артисты, политики и другие лица, посещавшие Крым и Донбасс.
Ранее сайт «Миротворец» вновь оказался в центре скандала после внесения в базу данных инвалида первой группы, лишённого рук и ног. Мужчина из Ставрополя, передвигающийся в инвалидной коляске, занимается созданием картин из макарон и мечтает стать мотивационным спикером. «Миротворец» обвинил его в «пропаганде войны и финансировании фашистских организаций».