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Шеф-повар Ивлев оказался в базе украинского Миротворца

Российский шеф-повар Константин Ивлев внесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Информация об этом появилась на ресурсе.

Источник: Life.ru

Личные данные Ивлева были добавлены в базу сайта ещё в 2021 году. Причиной стало посещение им территории Крыма.

Сам сайт «Миротворец» функционирует с 2014 года. Его создатели публикуют персональные данных лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. За время существования ресурса в его «чёрный список» попали журналисты, артисты, политики и другие лица, посещавшие Крым и Донбасс.

Ранее сайт «Миротворец» вновь оказался в центре скандала после внесения в базу данных инвалида первой группы, лишённого рук и ног. Мужчина из Ставрополя, передвигающийся в инвалидной коляске, занимается созданием картин из макарон и мечтает стать мотивационным спикером. «Миротворец» обвинил его в «пропаганде войны и финансировании фашистских организаций».