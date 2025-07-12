Мелони позвала Зеленского на ужин в Риме, чтобы напомнить о долгах

Конференция в Риме — четвертая встреча в таком формате. Предыдущие три прошли в 2022, 2023, 2024 годах в Лугано, Лондоне и Берлине. Конференция по восстановлению выросла из Конференции по реформированию Украины — в этом формате украинские власти и их международные партнеры встречались в 2017, 2018, 2019 и 2021 годах.