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Начались переговоры Лаврова с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане

В городе Вонсан в Северной Корее начались переговоры главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с коллегой из КНДР Цой Сон Хи. Об этом в субботу, 12 июля, сообщил корреспондент РБК.

В городе Вонсан в Северной Корее начались переговоры главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с коллегой из КНДР Цой Сон Хи. Об этом в субботу, 12 июля, сообщил корреспондент РБК.

Уточняется, что Лавров прилетел с визитом в Северную Корею 11 июля, он пробудет там два дня — до 13 июля.

Это второй раунд стратегического диалога на уровне руководителей МИД РФ и КНДР. Первый проходил в Москве в январе прошлого года.

Первый пассажирский вагон из северо-корейского Пхеньяна 25 июня прибыл в Москву после пяти лет перерыва в перевозках из-за пандемии коронавируса. Уточняется, что вагон встречали на Ярославском вокзале.

Также стало известно, что первый автомобильный мост между РФ и Кндр построят уже в течение ближайших двух лет. Общая длина переправы с учетом подъездных дорог составит 4,7 километра.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил направить 1000 саперов и 5000 военных строителей для восстановления Курской области. Российский президент Владимир Путин и Ким Чен Ын приняли решение увековечить подвиг солдат Корейской народной армии, которые участвовали в боевых действиях.

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