Скачко: Залужного могут ликвидировать по приказу Зеленского

Экс-главкома ВСУ Валерия Залужного могут отозвать с поста посла Украины в Великобритании, чтобы ликвидировать его. Таким мнением с aif.ru политолог Владимир Скачко.
«Он является даже сейчас главным конкурентом Зеленского на пост президента. Несмотря на то, что его забыли, на то, что он военный преступник… За неимением лучших выбирают Залужного. Он сейчас самый популярный политик по всем опросам, даже по тем, которые заказывает Офис Президента», — сказал политолог.
По словам Скачко, Залужного могут убрать, как конкурента Зеленского.
«Либо он останется там и будет вот таким привозным президентом, сменщиком Зеленского. Либо вернется в Украину, где его уберут каким-либо образом. Как это делают, показали, когда разбирались с этим полковником СБУ. Пришли и застрелили», — объяснил свою позицию Скачко.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал Залужного в числе кандидатур у Запада для замены Зеленского после его устранения.