Скачко: Залужного могут ликвидировать по приказу Зеленского

«Он является даже сейчас главным конкурентом Зеленского на пост президента. Несмотря на то, что его забыли, на то, что он военный преступник… За неимением лучших выбирают Залужного. Он сейчас самый популярный политик по всем опросам, даже по тем, которые заказывает Офис Президента», — сказал политолог.