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В Вонсане проходят переговоры Лаврова с главой МИД КНДР Цой Сон Хи

Встреча Лаврова и Цой Сон Хи проводится в рамках второго раунда стратегического диалога РФ и КНДР.

Источник: Аргументы и факты

Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД КНДР Цой Сон Хи проходят в северокорейском городе Вонсане, сообщило в своём Telegram-канале российское внешнеполитическое ведомство.

Встреча проводится в рамках второго раунда стратегического диалога между Москвой и Пхеньяном. Первый состоялся в Москве в январе 2024 года.

Лавров прибыл в КНДР 11 июля и пробудет там с официальным визитом до 13 июля. До этого глава МИД России посещал Корейскую Народно-Демократическую Республику в 2023 году. Его прошлая поездка состоялась незадолго до встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на космодроме «Восточный».

Напомним, 20 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что глава российского государства пока не планирует визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

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