В Вонсане проходят переговоры Лаврова с главой МИД КНДР Цой Сон Хи

Лавров прибыл в КНДР 11 июля и пробудет там с официальным визитом до 13 июля. До этого глава МИД России посещал Корейскую Народно-Демократическую Республику в 2023 году. Его прошлая поездка состоялась незадолго до встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на космодроме «Восточный».