В Киеве состоялся митинг, в котором приняли участие родственники боевиков ВСУ из 225-го штурмового полка, который был уничтожен на границе с Белгородской областью в результате военных авантюр украинского командования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.