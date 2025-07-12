В Киеве состоялся митинг, в котором приняли участие родственники боевиков ВСУ из 225-го штурмового полка, который был уничтожен на границе с Белгородской областью в результате военных авантюр украинского командования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
«В Киеве были вынуждены вспомнить о краснояружском направлении. Так, о мартовской провокации ВСУ напомнили командованию украинской армии родные и близкие пропавших без вести солдат 225-го ошп, которые вышли на массовую акцию протеста в центре столицы», — говорится в сообщении.
Весной этого года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов докладывал президенту Владимиру Путину об отражении массовых атак ВСУ на приграничные районы Белгородской области. В результате российская армия уничтожила вражеские диверсионные группы на подступах к селу Поповка.
Ранее «МК» писал, что киевский режим запретил выдавать родственникам тела погибших боевиков ВСУ.