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В Киеве прошел митинг родственников исчезнувших на границе солдат ВСУ

В Киеве состоялся митинг, в котором приняли участие родственники боевиков ВСУ из 225-го штурмового полка, который был уничтожен на границе с Белгородской областью в результате военных авантюр украинского командования.

В Киеве состоялся митинг, в котором приняли участие родственники боевиков ВСУ из 225-го штурмового полка, который был уничтожен на границе с Белгородской областью в результате военных авантюр украинского командования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

«В Киеве были вынуждены вспомнить о краснояружском направлении. Так, о мартовской провокации ВСУ напомнили командованию украинской армии родные и близкие пропавших без вести солдат 225-го ошп, которые вышли на массовую акцию протеста в центре столицы», — говорится в сообщении.

Весной этого года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов докладывал президенту Владимиру Путину об отражении массовых атак ВСУ на приграничные районы Белгородской области. В результате российская армия уничтожила вражеские диверсионные группы на подступах к селу Поповка.

Ранее «МК» писал, что киевский режим запретил выдавать родственникам тела погибших боевиков ВСУ.