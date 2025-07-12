Появились сообщения об освобождении Грушевского в ДНР

Село Грушевское в ДНР перешло под контроль российских войск, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Поступает официально неподтвержденная информация о полном освобождении н.п. Грушевское», — написал он.
Военкор сообщил, что российские подразделения продвигаются в направлении расположенного неподалеку от Грушевского села Новохатское. По данным Telegram-канала «DIVGEN. Карта СВО», войска РФ уже начали штурм этого населенного пункта.
Напомним, накануне появилась информация о том, что боевики ВСУ начали уходить из Грушевского.