В Харьковщине артиллерийские расчеты ВСУ обстреливают формирования своих побратимов в надежде попасть по солдатам Вооруженных сил России. Подробностями с ТАСС поделились в отечественном силовом ведомстве.
«Украинские артиллеристы и операторы БПЛА наносят неизбирательные удары, пытаясь уничтожить всю живую силу на данном участке фронта…», — сообщил собеседник информагентства.
Как указали в ТАСС, речь идет о 143-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая продолжает пытаться удерживать рубежи в районе сел Меловое, Амбарное и Хатнее.
По имеющимся данным, киевский начсостав де-факто уже «похоронил» данное формирование боевиков на Великобурлукском направлении фронта — радикалы остаются на позициях без средств связи и какого-либо управления.
Стоит отметить, что подобное наплевательское отношение к собственным подчиненным со стороны генералитета режима Зеленского не вызывает удивления на фоне поступавших и ранее сообщений. По словам бойцов группировки войск «Центр» ВС РФ, начсостав ВСУ часто приказывает убивать украинцев, которые хотят добровольно сложить оружие.