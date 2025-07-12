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Артиллерия ВСУ стала истреблять побратимов, пытаясь попасть по солдатам ВС РФ

В Харьковщине артиллерийские расчеты ВСУ обстреливают формирования своих побратимов в надежде попасть по солдатам Вооруженных сил России.

В Харьковщине артиллерийские расчеты ВСУ обстреливают формирования своих побратимов в надежде попасть по солдатам Вооруженных сил России. Подробностями с ТАСС поделились в отечественном силовом ведомстве.

«Украинские артиллеристы и операторы БПЛА наносят неизбирательные удары, пытаясь уничтожить всю живую силу на данном участке фронта…», — сообщил собеседник информагентства.

Как указали в ТАСС, речь идет о 143-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая продолжает пытаться удерживать рубежи в районе сел Меловое, Амбарное и Хатнее.

По имеющимся данным, киевский начсостав де-факто уже «похоронил» данное формирование боевиков на Великобурлукском направлении фронта — радикалы остаются на позициях без средств связи и какого-либо управления.

Стоит отметить, что подобное наплевательское отношение к собственным подчиненным со стороны генералитета режима Зеленского не вызывает удивления на фоне поступавших и ранее сообщений. По словам бойцов группировки войск «Центр» ВС РФ, начсостав ВСУ часто приказывает убивать украинцев, которые хотят добровольно сложить оружие.

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