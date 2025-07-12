Глава ФБР потребовал отставки генпрокурора из-за дела Эпштейна

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обдумывал возможность помилования Гислейн Максвелл, подруги финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом заявил журналист Майкл Вулф. По его словам, американский лидер опасался, что Максвелл может раскрыть компрометирующие подробности после её задержания по обвинениям в содействии организации сети проституции с участием несовершеннолетних.