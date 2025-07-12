Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карлсон предложил лишать гражданства США служивших на Украине американцев

Такер Карлсон заявил, что в США люди с двойным гражданством не должны допускаться к власти.

Источник: Аргументы и факты

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что людей, которые участвовали в боевых действиях на Украине, необходимо лишать гражданства США, пишет ТАСС.

«Любой, кто служит в армии другого государства, должен быть немедленно лишен гражданства. Многие американцы служили на Украине, они должны быть лишены гражданства», — заявил Такер Карлсон на конференции во Флориде.

По его словам, невозможно участвовать в боевых действиях за иностранное государство и «оставаться американцем». Он добавил, что в США люди с двойным гражданством не должны допускаться к власти.

Ранее сообщалось, что американские власти планируют лишать гражданства натурализованных мигрантов по закону о нацистах.

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше