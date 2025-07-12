Американский журналист Такер Карлсон заявил, что людей, которые участвовали в боевых действиях на Украине, необходимо лишать гражданства США, пишет ТАСС.
«Любой, кто служит в армии другого государства, должен быть немедленно лишен гражданства. Многие американцы служили на Украине, они должны быть лишены гражданства», — заявил Такер Карлсон на конференции во Флориде.
По его словам, невозможно участвовать в боевых действиях за иностранное государство и «оставаться американцем». Он добавил, что в США люди с двойным гражданством не должны допускаться к власти.
Ранее сообщалось, что американские власти планируют лишать гражданства натурализованных мигрантов по закону о нацистах.