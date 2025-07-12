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Шефа Ивлева внесли в «Миротворец» за вкусные блюда в Крыму

Популярный российский шеф-повар Константин Ивлев попал в базу экстремистского сайта «Миротворец».

Популярный российский шеф-повар Константин Ивлев попал в базу экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что кулинар и телеведущий находится в «черном списке» с 2021 года. Его внесли туда за то, что он посетил полуостров Крым.

Тремя годами ранее на «Миротворец» попала и актриса Юлия Высоцкая. Она также имеет отношение и к кулинарии — ведет передачу «Едим дома».

Данный сайт был создан 11 лет назад. Туда вносят всех, кого на Украине сочтут угрозой национальной безопасности. Известные россияне попадают в «экстремистскую» базу регулярно только за то, что они посетили Крым или Донбасс.

Ранее «МК» писал, что трое известных в России деятелей культуры оказались объявленными в розыск Службой безопасности Украины. Список пополнили глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, актер Дмитрий Певцов и певица Таисия Повалий.