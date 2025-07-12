Глава киевского режима Владимир Зеленский уже давно подготовил пути к отступлению и готов к краху своей власти, рассказал aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Он констатировал, что как только произойдет мощный прорыв российских войск в зоне СВО, представители украинской власти «побегут, как крысы».
«Эта банда давно пути отступления себе подготовила. И не обязательно они сбегут на запад Украины. Уверен, это будут страны западной Европы, Латинской Америки и даже Африки», — сказал эксперт.
«Например, Зеленский, насколько я понимаю, готовит себе базу в Испании, возможно, в Англии», — добавил Матвийчук.
В свою очередь политолог Владимир Скачко рассказал aif.ru, что глава киевского режима, готовясь к бегству, приобрел недвижимость и открыл оффшорные счета в нескольких странах на супругу и родителей.
«У Зеленского есть виллы во Франции, в Великобритании, это открытая информация. Он купил недвижимость в Египте и в модных сейчас Объединенных Арабских Эмиратах. Уверен, что-то есть и в Соединенных Штатах», — сказал Скачко.
По словам эксперта, Зеленский специально приобретает дома и открывает счета в разных странах, чтобы обезопасить себя от возможных политических неожиданностей.
«Если его накроют в одном месте, он может перелезть в другое… Главный вопрос, который уже больше года решает Зеленский, являются гарантии его безопасности», — подытожил Скачко.