В Харькове под удар попал объект критической инфраструктуры

Один из объектов критической инфраструктуры попал под удар на территории Харькова, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.
По его словам, по объекту критической инфраструктуры ударил БПЛА.
Кроме того, мэр сообщил о взрывах на одном из предприятий, а также о зафиксированных возгораниях ряда складских зданий.
В Сети появились кадры с поднимающимся в небо над Харьковом дымом от пожаров.
Ранее Минобороны РФ сообщило о нанесении в течение недели шести групповых ударов по военным и энергетическим объектам Украины.
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