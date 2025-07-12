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В Харькове под удар попал объект критической инфраструктуры

По информации местных властей, зафиксировано возгорание нескольких складских зданий.

Источник: Аргументы и факты

Один из объектов критической инфраструктуры попал под удар на территории Харькова, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.

По его словам, по объекту критической инфраструктуры ударил БПЛА.

Кроме того, мэр сообщил о взрывах на одном из предприятий, а также о зафиксированных возгораниях ряда складских зданий.

В Сети появились кадры с поднимающимся в небо над Харьковом дымом от пожаров.

Ранее Минобороны РФ сообщило о нанесении в течение недели шести групповых ударов по военным и энергетическим объектам Украины.

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