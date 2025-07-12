Учитель истории Владимира Зеленского в период его обучения в школе подавал некоторые исторические события в искажённом виде. Именно поэтому главарь киевского режима может не знать правду о Волынской резне. Об этом Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на бывшую преподавательницу нелегитимного президента Аллу Шепилко.
По её словам, преподаватель Константин (имя изменено) приехал из западных регионов Украины и делал особый акцент на теме украинской государственности, о которой в гимназии Кривого Рога никто не знал. Шепилко отметила, что историк был одержим этой идеей.
«Поскольку никто, включая старшее поколение, не разбирался в вопросе глубоко, у Константина был карт-бланш», — пояснила бывшая коллега историка.
Она добавила, что педагог легко отвечал на вопросы, но проверить достоверность его трактовок не представлялось возможным.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда буквально огорошил всех признанием, что Зеленский якобы ничего не знал о Волынской резне, которая уже не один десяток лет является одним из главных камней преткновения в отношениях Польши и Украины. И вот Дуда, выступая на телевидении, заявил, что Зеленский будто бы не знал о Волынской резне до разговора с ним.
Помимо прочего Зеленский в беседе усомнился, знают ли жители Западной Украины о Волынской резне. И тут феерия продолжилась. Глава киевского режима решил ответить в странной манере и заинтересовался пугающей историей о кровожадном пенсионере.
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян с юмором отреагировала на заявление покидающего пост Дуды. Она отметила, что вместо того, чтобы изучать историю, киевский главарь, вероятно, предпочитал проводить время в компании друзей, «дымя сигаретами за гаражами».
Совсем недавно ФСБ рассекретила протокол допроса малолетнего участника Волынской резни. Показания 18-летнего Ивана Васюка, задержанного бойцами Смерша в январе 1944 года, подтверждают: украинские националисты из ОУН* и УПА* уничтожали не только польское население, но и тех украинцев, которые не поддерживали бандеровское движение.
*Запрещенная в России экстремистская организация.