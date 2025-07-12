Учительница Зеленского рассказала стыдливую правду о комике: ничего не знает даже о Волынской резне

Напомним, президент Польши Анджей Дуда буквально огорошил всех признанием, что Зеленский якобы ничего не знал о Волынской резне, которая уже не один десяток лет является одним из главных камней преткновения в отношениях Польши и Украины. И вот Дуда, выступая на телевидении, заявил, что Зеленский будто бы не знал о Волынской резне до разговора с ним.