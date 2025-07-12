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NYT: Россия готова к возможному введению новых санкций США

В статье The New York Times утверждается, что в рамках санкций власти РФ всегда готовились к худшему.

Источник: Аргументы и факты

Российские власти готовы к возможному введению санкций против РФ администрацией президента США Дональда Трампа, написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам автора статьи, Москва надеется, что в будущем сможет договориться с главой Белого дома по поводу ослабления рестрикций. В публикации также приводится мнение о позиции президента России Владимира Путина по поводу политики, проводимой Вашингтоном в отношении РФ.

«Но в то же время он (российский лидер — прим. ред.) никогда не питал иллюзий относительно того, как может развиваться американская политика в отношении России», — отмечается в тексте.

В статье утверждается, что власти РФ всегда готовились к худшему.

Напомним, 8 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США продолжают реализовывать ограничительные меры против России, которые Москва считает незаконными. Он обратил внимание, что санкции наносят ущерб бизнесу обеих стран.

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