NYT: Россия готова к возможному введению новых санкций США

Российские власти готовы к возможному введению санкций против РФ администрацией президента США Дональда Трампа, написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По словам автора статьи, Москва надеется, что в будущем сможет договориться с главой Белого дома по поводу ослабления рестрикций. В публикации также приводится мнение о позиции президента России Владимира Путина по поводу политики, проводимой Вашингтоном в отношении РФ.
«Но в то же время он (российский лидер — прим. ред.) никогда не питал иллюзий относительно того, как может развиваться американская политика в отношении России», — отмечается в тексте.
В статье утверждается, что власти РФ всегда готовились к худшему.
Напомним, 8 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США продолжают реализовывать ограничительные меры против России, которые Москва считает незаконными. Он обратил внимание, что санкции наносят ущерб бизнесу обеих стран.