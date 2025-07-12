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«Нереалистично и невозможно»: В США неожиданно высказались о новых регионах России

Несмотря на стремление некоторых американских чиновников, Россия не откажется от своих новых регионов. Такое мнение высказал американский судья Эндрю Наполитано в эфире своего YouTube-канала.

Источник: Life.ru

По словам Наполитано, «неоконсерваторы» в Соединённых Штатах не согласятся ни на что, кроме полного вывода российских войск с востока Украины, что, по его мнению, является нереалистичным. Судья считает, что США продолжают провоцировать Россию, несмотря на то, что Москва с самого начала чётко обозначила свою позицию.

«Неоконы не примут ничего, кроме эвакуации российских военных с восточной части Украины. Но это не только нереалистично, но и невозможно», — сказал он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп намекнул украинскому руководству на необходимость территориальных уступок ради достижения мира с Россией. Белый дом дал понять, что мирное соглашение, достигнутое при посредничестве республиканца, вероятно, будет включать передачу ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей под контроль РФ. Европейские лидеры опасаются, что Трамп может заключить подобную сделку без учёта мнения Украины.

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