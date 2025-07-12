В Кремле ответили на вопрос о материальной поддержке Абхазии со стороны РФ

Сергей Кириенко, первый заместитель главы Администрации Президента России, сообщил, что руководство страны продолжит выделять средства для частичной компенсации окладов бюджетных работников в Республике Абхазия. Его слова приводит ТАСС.
«…У нас в бюджете на следующий год предусмотрено более 5 миллиардов рублей, которые идут в том числе на софинансирование зарплат, и в общем на все остальное наше партнерство», — отметил Сергей Кириенко.
Как указал замглавы Администрации российского Президента в ходе беседы с корреспондентом ТАСС, дополнительно предполагается инвестировать средства в развитие абхазских предприятий.
Он добавил, что Владимир Путин ранее также распорядился пролонгировать программу предоставления Абхазии кредитов по льготной ставке.
Российско-абхазское сотрудничество играет важную роль не только в региональной геополитике, но и ряде других отраслей, включая туризм. Несколькими днями ранее продюсер Александр Басария сделал ряд резких заявлений о приезжающих в Абхазию из РФ туристах, однако после вмешательства властей Республики принес публичные извинения.