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«ВО»: в Львовской области нанесен удар по Яворовскому полигону

По информации источников канала, полигон является традиционным местом дислокации иностранных наемников.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на субботу в Львовской области нанесен удар по Яворовскому полигону ВСУ, сообщает Telgram-канал «Военный обозреватель».

«Яворовский полигон в Львовской области, традиционное место дислокации иностранных наемников, стал одной из целей ночных ударов ВС РФ», — говорится в публикации.

Появилась также информация о поражении в Львове здания предприятия «Электрон», которое, согласно данным из открытых источников, производит продукцию военного назначения.

Ранее стало известно об ударе по объекту критической инфраструктуры в Харькове.