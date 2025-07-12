«ВО»: в Львовской области нанесен удар по Яворовскому полигону

В ночь на субботу в Львовской области нанесен удар по Яворовскому полигону ВСУ, сообщает Telgram-канал «Военный обозреватель».
«Яворовский полигон в Львовской области, традиционное место дислокации иностранных наемников, стал одной из целей ночных ударов ВС РФ», — говорится в публикации.
Появилась также информация о поражении в Львове здания предприятия «Электрон», которое, согласно данным из открытых источников, производит продукцию военного назначения.
Ранее стало известно об ударе по объекту критической инфраструктуры в Харькове.