Предсказана «точная дата» раскола США и второй гражданской войны

Недавний опрос YouGov показал, что опасения Коэна разделяют многие американцы: 40% считают, что «в некоторой степени или с большой вероятностью» в течение 10 лет в США начнется новая гражданская война. Такой же процент опрошенных считает, что война будет вестись между демократами и республиканцами, а не между отдельными штатами, пишет Daily Mail.