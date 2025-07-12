Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан, Афганистан и Пакистан готовят совместный план развития грузоперевозок

Представители транспортных ведомства трех стран в онлайн-режиме рассмотрели вопросы развития транспортно-логистического сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 12 июл Транспортные ведомства Узбекистана, Афганистана и Пакистана готовят совместный план действий по развитию грузоперевозок между странами. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта республики.

Представители транспортных ведомства трех стран в онлайн-режиме рассмотрели вопросы развития транспортно-логистического сотрудничества.

«Стороны обсудили проект совместного плана действий, направленного на развитие маршрута “Узбекистан — Афганистан — Пакистан”, — отметили в ведомстве.

Уточняется, что данный проект включает в себя практические меры, направленные на создание благоприятных условий для грузоперевозок по маршруту и устранение существующих препятствий.

Мирзиёев пригласил ЕАЭС поучаствовать в строительстве трансафганской ЖД.

«По итогам встречи стороны договорились привести проект совместного плана действий в окончательную редакцию и начать внутригосударственные процедуры для подписания», — добавили в пресс-службе.

Одним из важных транспортно-логистических проектов для трех стран является строительство Трансафганской железной дороги. В феврале 2021 года власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали в Ташкенте дорожную карту по строительству железной дороги Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар. А осенью того же года «Узбекские железные дороги» и РЖД договорились начать совместные работы по проекту.

Узбекистан и РФ подготовят технико-экономическое обоснование проекта Трансафганской жд.

В декабре 2024 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия и Узбекистан ведут совместную работу по подготовке технико-экономического обоснования Трансафганской железной дороги.

Министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов сообщил в начале года, что строительство магистрали может начаться уже в 2025 году.

Узнать больше по теме
Денис Мантуров: биография, личная жизнь и карьера
Денис Валентинович Мантуров — государственный деятель, экономист, один из лидеров в правительстве России. Он известен своими амбициозными реформами, активным участием в развитии отечественного производства. Его путь — это история целеустремленности, профессионального роста и влияния на ключевые отрасли экономики России. Рассмотрим основные этапы его жизни и карьеры.
Читать дальше