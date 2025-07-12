Узбекистан, Афганистан и Пакистан готовят совместный план развития грузоперевозок

ТАШКЕНТ, 12 июл Транспортные ведомства Узбекистана, Афганистана и Пакистана готовят совместный план действий по развитию грузоперевозок между странами. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта республики.
Представители транспортных ведомства трех стран в онлайн-режиме рассмотрели вопросы развития транспортно-логистического сотрудничества.
«Стороны обсудили проект совместного плана действий, направленного на развитие маршрута “Узбекистан — Афганистан — Пакистан”, — отметили в ведомстве.
Уточняется, что данный проект включает в себя практические меры, направленные на создание благоприятных условий для грузоперевозок по маршруту и устранение существующих препятствий.
Мирзиёев пригласил ЕАЭС поучаствовать в строительстве трансафганской ЖД.
«По итогам встречи стороны договорились привести проект совместного плана действий в окончательную редакцию и начать внутригосударственные процедуры для подписания», — добавили в пресс-службе.
Одним из важных транспортно-логистических проектов для трех стран является строительство Трансафганской железной дороги. В феврале 2021 года власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали в Ташкенте дорожную карту по строительству железной дороги Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар. А осенью того же года «Узбекские железные дороги» и РЖД договорились начать совместные работы по проекту.
Узбекистан и РФ подготовят технико-экономическое обоснование проекта Трансафганской жд.
В декабре 2024 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия и Узбекистан ведут совместную работу по подготовке технико-экономического обоснования Трансафганской железной дороги.
Министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов сообщил в начале года, что строительство магистрали может начаться уже в 2025 году.