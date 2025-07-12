Узбекистан, Афганистан и Пакистан готовят совместный план развития грузоперевозок

Одним из важных транспортно-логистических проектов для трех стран является строительство Трансафганской железной дороги. В феврале 2021 года власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали в Ташкенте дорожную карту по строительству железной дороги Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар. А осенью того же года «Узбекские железные дороги» и РЖД договорились начать совместные работы по проекту.