Мерц милитаризацией стремится вернуть Германию к 40-м годам: немцы против

«Естественно, у Мерца недолгая судьба, потому что в процентом соотношении все больше и больше становится недовольных в Германии. И его заявления о милитаризации не очень радуют сегодня немецкое общество. Понимая о том, какие могут быть последствия для Германии, они не хотят повторения 1945 года», — передает агентство.