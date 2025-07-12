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Мерц милитаризацией стремится вернуть Германию к 40-м годам: немцы против

Подавляющее большинство жителей Германии негативно относятся к тому, что канцлер Фридрих Мерц идет по пути, который может привести к истокам Второй мировой.

Подавляющее большинство жителей Германии негативно относятся к тому, что канцлер Фридрих Мерц идет по пути, который может привести к истокам Второй мировой. Об этом рассказал депутат Госдумы Виктор Володацкий, передает ТАСС.

«Естественно, у Мерца недолгая судьба, потому что в процентом соотношении все больше и больше становится недовольных в Германии. И его заявления о милитаризации не очень радуют сегодня немецкое общество. Понимая о том, какие могут быть последствия для Германии, они не хотят повторения 1945 года», — передает агентство.

Володацкий отметил, что Третья мировая, по сути, уже началась из-за всеобщего европейского курса на милитаризацию. Депутат считает, что зависит от народов европейских стран, будут ли применены военные методы.

«МК» писал, что угрожающий России политик Мерц не смог справиться даже с тарелкой с тортом.

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