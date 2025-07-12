Politico: Трамп может поставить Киеву помощь на сотни млн долларов

Американский лидер Дональд Трамп не исключает возможности выделения Украине финансовой помощи на сотни миллионов долларов. Об этом рассказали журналисты Politico, ссылаясь на заявление осведомленного источника.
В публикации издания уточняется, что глава Соединенных Штатов рассматривает возможность предоставления нового пакета военной помощи Киеву.
Предполагаемая помощь может вскрыть существующие разногласия внутри администрации президента США относительно дальнейшей поддержки киевского режима, говорится в статье.
Финансирование может осуществляться из фонда, который был утвержден Конгрессом в прошлом году ещё при президентстве Джо Байдена и позволяет Министерству обороны США использовать запасы вооружений американской армии для нужд Украины.
В настоящее время в этом фонде остается около 3,8 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что профильный комитет Сената США утвердил военную помощь Украине на $500 млн.