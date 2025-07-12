Готовит «запасной аэродром»: эксперт сказал о зарубежных активах Зеленского

Зеленский готовится к побегу с Украины. О его зарубежной недвижимости и других активах aif.ru рассказал эксперт.
Записал на маму и жену.
Зеленский приобрел недвижимость и открыл оффшорные счета в нескольких странах на супругу и родителей. Об этом aif.ru рассказал политолог Владимир Скачко.
«У него есть во всех офшорах счета, виллы во Франции, в Великобритании, это открытая информация. Он купил недвижимость в Египте и в модных сейчас Объединенных Арабских Эмиратах. Уверен, что есть и в Соединенных Штатах. Он покупает недвижимость везде и записывает на родителей, на жену», — рассказал эксперт.
Политолог подчеркнул, что Зеленский делает ставку на вложения в разных странах.
«Если его накроют в одном месте, он может перелезть в другое. Я уверен, что у него есть гражданство других стран, это самая общепринятая форма среди подобных украинских людей. Несколько паспортов у них имеется», — объяснил он.
Ведет переговоры о личной безопасности.
Главным вопросом, который уже больше года решает Зеленский, являются гарантии его безопасности. По словам Скачко, порядка четверти его требований, которые озвучивает украинский политик на встречах с западными партнерами, составляют личные гарантии безопасности.
«Уже больше года все телодвижения Зеленского на дипломатическом, военном, политическом, геополитическом уровнях подчинены одной задаче — подтверждению личных гарантий, что он не просто успеет добежать до границы, но и воспользуется тем, что у него есть в стране, куда он отправится», — уточнил политолог.
Послы нужны для подготовки «места для приземления».
Смена послов Украины в западных странах также может быть связана с подготовкой Зеленского к побегу. По словам Скачко, новые послы будут готовить «места для приземления» Зеленского.
«Это самая многослойная задача. Он может поменять послов, назначив на их место своих людей, которые подготовят ему “площадки для приземления” в этих странах, легализовать средства, которые он вывел», — объяснил он.