Готовит «запасной аэродром»: эксперт сказал о зарубежных активах Зеленского

«У него есть во всех офшорах счета, виллы во Франции, в Великобритании, это открытая информация. Он купил недвижимость в Египте и в модных сейчас Объединенных Арабских Эмиратах. Уверен, что есть и в Соединенных Штатах. Он покупает недвижимость везде и записывает на родителей, на жену», — рассказал эксперт.