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Готовит «запасной аэродром»: эксперт сказал о зарубежных активах Зеленского

У киевского политика есть недвижимость в разных странах мира.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский готовится к побегу с Украины. О его зарубежной недвижимости и других активах aif.ru рассказал эксперт.

Записал на маму и жену.

Зеленский приобрел недвижимость и открыл оффшорные счета в нескольких странах на супругу и родителей. Об этом aif.ru рассказал политолог Владимир Скачко.

«У него есть во всех офшорах счета, виллы во Франции, в Великобритании, это открытая информация. Он купил недвижимость в Египте и в модных сейчас Объединенных Арабских Эмиратах. Уверен, что есть и в Соединенных Штатах. Он покупает недвижимость везде и записывает на родителей, на жену», — рассказал эксперт.

Политолог подчеркнул, что Зеленский делает ставку на вложения в разных странах.

«Если его накроют в одном месте, он может перелезть в другое. Я уверен, что у него есть гражданство других стран, это самая общепринятая форма среди подобных украинских людей. Несколько паспортов у них имеется», — объяснил он.

Ведет переговоры о личной безопасности.

Главным вопросом, который уже больше года решает Зеленский, являются гарантии его безопасности. По словам Скачко, порядка четверти его требований, которые озвучивает украинский политик на встречах с западными партнерами, составляют личные гарантии безопасности.

«Уже больше года все телодвижения Зеленского на дипломатическом, военном, политическом, геополитическом уровнях подчинены одной задаче — подтверждению личных гарантий, что он не просто успеет добежать до границы, но и воспользуется тем, что у него есть в стране, куда он отправится», — уточнил политолог.

Послы нужны для подготовки «места для приземления».

Смена послов Украины в западных странах также может быть связана с подготовкой Зеленского к побегу. По словам Скачко, новые послы будут готовить «места для приземления» Зеленского.

«Это самая многослойная задача. Он может поменять послов, назначив на их место своих людей, которые подготовят ему “площадки для приземления” в этих странах, легализовать средства, которые он вывел», — объяснил он.