В США сделали неожиданное заявление о новых регионах России

«Неоконы (неоконсерваторы — прим. URA.RU) не примут ничего, кроме эвакуации российских военных с восточной части Украины. Но это не только нереалистично, но и невозможно», — отметил Наполитано в эфире своего YouTube-канала. По словам экс-судьи, подобные требования со стороны американских властей не способствуют разрешению конфликта, а лишь затягивают переговорный процесс.