Россия не покинет освобожденные территории на востоке Украины.
Россия не намерена покидать освобожденные территории на востоке Украины, несмотря на ожидания ряда представителей администрации США. Об этом сообщил бывший судья Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано.
«Неоконы (неоконсерваторы — прим. URA.RU) не примут ничего, кроме эвакуации российских военных с восточной части Украины. Но это не только нереалистично, но и невозможно», — отметил Наполитано в эфире своего YouTube-канала. По словам экс-судьи, подобные требования со стороны американских властей не способствуют разрешению конфликта, а лишь затягивают переговорный процесс.
Эксперт подчеркнул, что Москва с самого начала спецоперации последовательно озвучивает свои условия по урегулированию ситуации. Однако, по мнению Наполитано, администрация США продолжает оказывать давление на Россию и выдвигать неприемлемые для нее требования, что мешает достижению компромисса.
Ранее бывший председатель правительства России Сергей Степашин сообщил, что вопрос о возможном выходе РФ из ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей не рассматривается и обсуждаться не будет. Степашин подчеркнул, что в указанных регионах был проведен референдум, а также внесены соответствующие изменения в Конституцию РФ.