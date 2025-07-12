Над Россией ночью сбили более 30 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1235-й

8:31 Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал фантазиями попытки создания «корпуса многонациональных сил для защиты Украины».
Москва не воспринимает их всерьез, сказал он.
8:27 ⚡️У России не было причин отказываться от помощи Северной Кореи в спецоперации на Украине, это было искреннее проявление солидарности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Вопрос о дальнейшей помощи России в спецоперации на Украине решает сам лидер КНДР Ким Чен Ын, подчеркнул министр.
8:23 Российского шеф-повара Константина Ивлева внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец», пишет ТАСС.
Личные данные шеф-повара занесены в базу сайта с 2021 года за посещение Крыма.
8:19 ?Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупредил об угрозе атаки БПЛА.
«Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — отметил он в Telegram-канале.
8:13 В результате ночных атак беспилотников ВСУ на Брянскую область никто не пострадал, разрушений нет. Об этом заявил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
Оперативные и экстренные службы работают на местах, отметил он.
8:10 ❗️Ночью произошел массированный удар ракетами и беспилотниками по Львову, Черновцам, Луцку, Харькову и Херсону, сообщило украинское издание «Страна.ua».
8:08 ~Любой американец, служащий в иностранной армии, должен моментально быть лишен гражданства США.~ Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон, пишет РИА Новости.
«Есть много американцев, которые служат в армии Израиля, много американцев, которые служат на Украине, и они все должны быть лишены гражданства», — сказал он.
Эти люди не могут «сражаться за другую страну и оставаться американцем», добавил Карлсон.
8:05 ? Над регионами Россию ночью были уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
Над Брянской областью сбили 16 БПЛА, над Черным морем — пять, над Крымом — четыре, над Ростовской областью — три, над Курской — два, по одному — над Краснодарским краем, Воронежской областью и Азовским морем.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1235-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.