Российские медики помогут коллегам в Абхазии справиться с сезонной нагрузкой

Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации российского Президента, заявил, что медицинские специалисты из РФ будут помогать коллегам в Республике Абхазия в формате сезонных командировок. Его цитирует ТАСС.
«В сезон все-таки в Абхазии резко увеличивается количество пациентов, для врачей это большая нагрузка…», — отметил Сергей Кириенко.
Как указали в ТАСС, речь идет о медиках узкого профиля — травматологах, анестезиологах-реаниматологах и специалистах по детскому здоровью.
Сергей Кириенко добавил, что деятельность российских врачей в Абхазии будет носить временные характер. Он также напомнил, что юных пациентов Республики, которым требуется срочное медицинское вмешательство, готовы принять в РФ.
Это не первое заявление о помощи дружественной Абхазии, которое сделал заместитель руководителя Администрации Президента России. Ранее он также рассказал о программе софинансирования окладов сотрудников бюджетной сферы страны.