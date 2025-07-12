В России напомнили Мерцу одну важную вещь о ракетах Taurus: вот что сказали

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин сделал предупреждение канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу после заявления о планах поставить Украине крылатые ракеты Taurus. российский политик напомним немецкой стороне, что Москве известно, где расположены заводы по производству этих ракет.
«Я хочу, чтобы Мерц нас услышал … Россия, если такие ракеты передадут Киеву и они будут лететь в сторону нашей страны, будет расценивать это как включение Германии в активные боевые действия», — заявил Степашин в беседе с журналистами РИА Новости.
Также он посоветовал ФРГ «подумать» над своим решением. и помнить о последствиях своих действий.
Ранее Мерц заявлял, что Германия изъявила намерение закупить дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot у США, чтобы потом передать их Украине. Причем, возможно, что немецкая сторона сделает это для ВСУ на безвозмездной основе.