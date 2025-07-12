В России напомнили Мерцу одну важную вещь о ракетах Taurus: вот что сказали

«Я хочу, чтобы Мерц нас услышал … Россия, если такие ракеты передадут Киеву и они будут лететь в сторону нашей страны, будет расценивать это как включение Германии в активные боевые действия», — заявил Степашин в беседе с журналистами РИА Новости.