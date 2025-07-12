FT назвала Зеленского главным препятствием к мирным соглашениям в глазах Трампа

«Западные союзники Украины всё еще предполагают, что Трамп предрасположен рассматривать Путина как своего главного партнера по переговорам в любом урегулировании, а Зеленского — как главное препятствие на пути к работоспособному мирному соглашению», — сказано в публикации.
Как отметили в издании, несмотря на поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украину, Трамп не намерен менять общую динамику конфликта и всё же склонен к поиску перемирия.
Ранее, 8 июля, Трамп сообщил о передаче Украине некоторого оборонительного вооружения. Он подчеркнул, что самостоятельно одобрил поставки оружия Киеву. В этот же день издание Axios сообщило, что Трамп пообещал Зеленскому отправить 10 ракет-перехватчиков для систем зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Позже военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал поставку 10 ракет-перехватчиков для систем ЗРК Patriot со стороны США глупой шуткой.