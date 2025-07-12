Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT назвала Зеленского главным препятствием к мирным соглашениям в глазах Трампа

Президент США Дональд Трамп считает президента Украины Владимира Зеленского главным препятствием на пути к миру, несмотря на ухудшение взаимодействия американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 11 июля заявила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Западные союзники Украины всё еще предполагают, что Трамп предрасположен рассматривать Путина как своего главного партнера по переговорам в любом урегулировании, а Зеленского — как главное препятствие на пути к работоспособному мирному соглашению», — сказано в публикации.

Как отметили в издании, несмотря на поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украину, Трамп не намерен менять общую динамику конфликта и всё же склонен к поиску перемирия.

Ранее, 8 июля, Трамп сообщил о передаче Украине некоторого оборонительного вооружения. Он подчеркнул, что самостоятельно одобрил поставки оружия Киеву. В этот же день издание Axios сообщило, что Трамп пообещал Зеленскому отправить 10 ракет-перехватчиков для систем зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Позже военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал поставку 10 ракет-перехватчиков для систем ЗРК Patriot со стороны США глупой шуткой.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше