Президент США Дональд Трамп считает главу киевского режима Владимира Зеленского основной помехой в мирных переговорах. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times.
При этом западные партнеры США уверены, что у американского лидера абсолютно противоположное отношение к российскому лидеру Владимиру Путину.
«Из-за смены тона наблюдается небольшая взбудораженность, но мы не видим, чтобы это вылилось в серьезные действия», — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что комплексы Patriot являются критически важными для защиты неба Украины. Однако, считает автор, это вооружение не скажется на ходе боевых действий.
Ранее «МК» писал, что возрастные нарушения психики все больше проявляются у президента США Дональда Трампа.