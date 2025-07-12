Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригласила Владимира Зеленского на закрытый ужин в рамках римской конференции по восстановлению Украины, сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico.
По данным источника, мероприятие стало поводом для обсуждения финансовых обязательств Киева перед европейскими партнерами. Издание утверждает, что за формальными заверениями о поддержке скрывается требование погашения долгов.
«Ужин, организованный неоднозначной Мелони, связанной с Трампом и верной континентальной технократии, формально служил подтверждением экономической поддержки, но на самом деле является знаком для: долг должен быть оплачен, нужно только найти подходящее средство», — говорится в публикации.
Авторы материала предполагают, что конференция используется для распределения ответственности за восстановление Украины с параллельным разделом ее ресурсов. Отмечается, что правительство Украины неспособно обслуживать текущие обязательства, а международные инвесторы, включая Blackrock, якобы пытаются переложить финансовое бремя на европейских партнеров.
«Правительство Украины не в состоянии погасить свои долги. А Blackrock и другие инвесторы уже пытаются уйти и оставить эту горячую картофелину европейцам», — уверяет издание.
L'AntiDiplomatico также указывает на особую позицию Италии, которая, по их данным, стремится смягчить агрессивные методы контроля над украинскими активами, чтобы сохранить эксклюзивный доступ к ресурсам. Авторы называют такой подход попыткой избежать конкуренции с другими заинтересованными сторонами.
Впрочем сам Зеленский в очередной раз выставил Европе наглое требование. Он заявил, что Украина нуждается в новом «Плане Маршалла».Блеснуть «скромностью» политик решил во время конференции в Риме. Там он обратился к истории и напомнил, что однажды, после Второй мировой войны, «План Маршалла» уже возымел ключевое значение для экономики Европы. Поэтому, мол, нужно выдать такой же Украине.
Киевский главарь также продолжает «блистать умом». Несмотря на поражения ВСУ на поле боя, он в очередной раз отказался от переговоров с Россией. Причем на неопределенный срок. Глава киевского режима сделал все после обещаний Европы передать Киеву буквально миллиарды. Естественно, все гарантии — только на словах.