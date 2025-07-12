Патрушев призвал расширить транспортные возможности рек Красноярского края

«Потенциальная грузовая база речных перевозок по Енисейскому бассейну оценивается около 8 миллионов тонн, что составляет почти 8% от общей грузовой базы перевозок внутренним водным транспортом по стране. Этот потенциал может быть увеличен за счет включения транспортной инфраструктуры Енисея в формируемый по поручению президента России Центрально-Евразийский транспортный коридор, который будет проходить через Монголию в Китай», — сказал Патрушев.