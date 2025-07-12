Патрушев призвал расширить транспортные возможности рек Красноярского края

Красноярский край является наиболее обеспеченным водными ресурсами регионом России, а главной водной транспортной артерией края является Енисей, обеспечивающий связь крупнейших транспортно-логистических маршрутов — Транссиба и Севморпути, отметил Патрушев на прошедшем в Дудинке совещании по развитию морских арктических портов Диксон и Дудинка, а также внутренних водных путей.
«Потенциальная грузовая база речных перевозок по Енисейскому бассейну оценивается около 8 миллионов тонн, что составляет почти 8% от общей грузовой базы перевозок внутренним водным транспортом по стране. Этот потенциал может быть увеличен за счет включения транспортной инфраструктуры Енисея в формируемый по поручению президента России Центрально-Евразийский транспортный коридор, который будет проходить через Монголию в Китай», — сказал Патрушев.
Кроме того, транспортная инфраструктура Красноярского края может получить дополнительный импульс к развитию за счет включения речных портов Красноярска и Лесосибирска в маршрутную сеть перевозки угля и пиломатериалов по Трансарктическому транспортному коридору, добавил он.
«Для реализации этих планов, а также использования потенциала Трансарктического транспортного коридора и Севморпути, как его ключевого элемента, необходимо расширить провозные возможности внутренних водных путей Красноярского края, прежде всего Енисея, в том числе за счёт обновления парка речных судов, дноуглубления рек, модернизации портовой и причальной инфраструктуры, создания мультимодальных транспортно-логистических хабов», — подчеркнул Патрушев.