«Речь о скромных объемах»: эксперт раскрыл детали новых поставок от Пентагона на Украину

Дональд Трамп впервые после возвращения на пост президента США применил свои исключительные права как главы государства, чтобы отправить Украине военную помощь. Об этом рассказало издание Reuters. Этот шаг, якобы, может означать возобновление интереса Трампа к поддержке Украины.
Пакет помощи на $300 млн вероятно, будет включать ракеты для систем ПВО Patriot и баллистические ракеты, но окончательный состав пока не утверждён. Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, политолог Василий Кашин в беседе с «МК» рассказал, на что могут пойти такие деньги.
«Президент Дональд Трамп впервые с момента своего возвращения в должность направит оружие в Киев в рамках президентских полномочий, которыми часто пользовался его предшественник», — сообщают источники в Белом доме.
Президентские полномочия позволяют Трампу оперативно передавать оружие союзникам в чрезвычайных ситуациях, минуя длительное согласование с Конгрессом США.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что основная часть американской военной помощи Украине продолжает поступать в прежнем режиме.
7 июля Трамп заявил о возобновлении поставок оружия Украине, подчеркнув, что ей «нужно защищаться». На следующий день он добавил, что не знает, кто приостановил помощь, но подтвердил, что возобновление передачи «оборонительных вооружений» одобрено.
CNN также сообщило, что министр обороны США Пит Хегсет не предупредил администрацию Трампа о паузе в поставках.
В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что «накачка киевского режима оружием не способствует мирному урегулированию».
По словам Василия Кашина, сейчас происходит дальнейшая проработка курса США в отношении Украины, который может ещё не раз измениться.
— Соединённые Штаты позиционируют себя для следующего раунда переговоров, а Европа и Украина пытаются так или иначе повлиять на этот процесс. Параллельно все они вместе пытаются оказывать влияние на нас, в том числе за счёт эскалационных шагов, чтобы продиктовать нам те или иные решения.
Отсюда и заявление Трампа о том, что он может одобрить 500% тарифы для стран-торговых партнеров России, а также сообщения о том, что другие европейские члены НАТО смогут закупать в Соединённых Штатах оружие для Украины.
Действия по поддержке Украины, безусловно, помогают Зеленскому продолжать войну как можно дольше, поскольку это соответствует его целям. Однако вопрос о том, в каком состоянии на самом деле находится российско-американский диалог по урегулированию украинского кризиса, остаётся сложным. Вполне возможно, что там есть определённые успехи, но говорить об этом с уверенностью пока рано.
— Куда пойдут деньги, выделенные Трампом?
— 300 миллионов долларов — это стандартный транш, аналогичный тем, которые периодически, несколько раз в год, передавались Украине при Байдене. Киеву передавали партии вооружения на $300−400 млн. Это был стандартный диапазон финансирования.
Обычно значительная часть этих средств расходуется на все виды боеприпасов, прежде всего на артиллерийские снаряды и ракеты для систем противовоздушной обороны. Далее часть средств идёт на беспилотники и различное военное оборудование. То есть, по сути, восполняются текущие потери и израсходованные припасы.
— Значит, США просто восстановят расходники?
— В основном, да. Иногда в таких поставках появляется что-то новое, но большая часть средств тратится именно на возмещение израсходованной техники и боеприпасов.
— А что может прийти нового в рамках таких поставок?
— На данный момент нет чётких указаний на то, что в этой партии будет что-то принципиально новое. Судя по заявлениям, речь идёт именно о боеприпасах: ракеты для реактивных систем HIMARS, артиллерийские снаряды, зенитные ракеты и тому подобное. О поставках каких-то новых крупных систем, например, дополнительных комплексов Patriot, в этом пакете не сообщается.
Хотя известно, что сейчас идёт обсуждение того, что европейские страны должны собрать и передать Украине ещё одну батарею Patriot. Это связано с тем, что, судя по имеющейся информации, украинские системы Patriot понесли серьёзные потери. Однако полная батарея Patriot — это очень дорогостоящий комплекс, его стоимость оценивается примерно в миллиард долларов. Так что 300 миллионов долларов на это явно не хватит. Сейчас же речь идёт о более скромных поставках.