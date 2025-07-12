«Речь о скромных объемах»: эксперт раскрыл детали новых поставок от Пентагона на Украину

Действия по поддержке Украины, безусловно, помогают Зеленскому продолжать войну как можно дольше, поскольку это соответствует его целям. Однако вопрос о том, в каком состоянии на самом деле находится российско-американский диалог по урегулированию украинского кризиса, остаётся сложным. Вполне возможно, что там есть определённые успехи, но говорить об этом с уверенностью пока рано.