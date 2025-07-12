Стоит отметить, что отказ британского Парламента предоставить трибуну Президенту США может оказаться не главной его проблемой в ближайшее время. Ранее инсайдеры сообщили, что российский лидер Владимир Путин уже давно готовился к новому давлению со стороны Дональда Трампа, которым хозяин Белого дома намеревается «удивить» его 14 июля.