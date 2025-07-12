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Британский Парламент не хочет слушать речь Трампа, которую он для него готовит

Парламент Соединенного Королевства может отклонить просьбу Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о праве на публичное выступление в зале заседаний, которое он намеревается провести в сентябре этого года в рамках официального визита.

Парламент Соединенного Королевства может отклонить просьбу Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о праве на публичное выступление в зале заседаний, которое он намеревается провести в сентябре этого года в рамках официального визита. Подробности приводит телеканал Sky News.

«…Официальный запрос на предоставление ему такой привилегии пока не подавался», — отметили журналисты.

Согласно данным канала Sky, Линдси Хойл, спикер Палаты общин, уже получил обращение от ряда парламентариев с просьбой об отказе Дональду Трампу в праве выступать перед ними. По мнению избранных представителей, американский лидер делает слишком «тревожные» заявления, касающиеся ближневосточного и украинского кризисов.

Стоит отметить, что отказ британского Парламента предоставить трибуну Президенту США может оказаться не главной его проблемой в ближайшее время. Ранее инсайдеры сообщили, что российский лидер Владимир Путин уже давно готовился к новому давлению со стороны Дональда Трампа, которым хозяин Белого дома намеревается «удивить» его 14 июля.

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