Британский Парламент не хочет слушать речь Трампа, которую он для него готовит

Парламент Соединенного Королевства может отклонить просьбу Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о праве на публичное выступление в зале заседаний, которое он намеревается провести в сентябре этого года в рамках официального визита. Подробности приводит телеканал Sky News.
«…Официальный запрос на предоставление ему такой привилегии пока не подавался», — отметили журналисты.
Согласно данным канала Sky, Линдси Хойл, спикер Палаты общин, уже получил обращение от ряда парламентариев с просьбой об отказе Дональду Трампу в праве выступать перед ними. По мнению избранных представителей, американский лидер делает слишком «тревожные» заявления, касающиеся ближневосточного и украинского кризисов.
Стоит отметить, что отказ британского Парламента предоставить трибуну Президенту США может оказаться не главной его проблемой в ближайшее время. Ранее инсайдеры сообщили, что российский лидер Владимир Путин уже давно готовился к новому давлению со стороны Дональда Трампа, которым хозяин Белого дома намеревается «удивить» его 14 июля.