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Появилось видео атаки БПЛА на предприятие ВПК в Луцке

По информации источников, территорию предприятия атаковали более двух десятков дронов.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились кадры удара БПЛА по находящемуся в Луцке Волынской области предприятию украинского ВПК.

Речь идет о заводе «Мотор», который производит и ремонтирует двигатели для ВСУ.

По информации источников Telegram-канала Condottiero, предприятие атаковали более двух десятков дронов. Известно о поражении зданий на территории завода.

Напомним, в ночь 9 июля это предприятие уже становилось целью удара. Сообщалось о разрушении части производственных мощностей завода.

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