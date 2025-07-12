Появилось видео атаки БПЛА на предприятие ВПК в Луцке

Речь идет о заводе «Мотор», который производит и ремонтирует двигатели для ВСУ.
По информации источников Telegram-канала Condottiero, предприятие атаковали более двух десятков дронов. Известно о поражении зданий на территории завода.
Напомним, в ночь 9 июля это предприятие уже становилось целью удара. Сообщалось о разрушении части производственных мощностей завода.
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