«Это уже слишком»: Карлсон обвинил власти США в сокрытии правды по делу педофила Эпштейна

«Больше всего [в предыдущей администрации] я ненавидел её полнейшее нежелание отвечать на любые вопросы о том, почему они делают то, что делают. Я думаю, то же самое так огорчает [американцев] в вопросе по делу Эпштейна. Человек был извращенцем, который жестоко обращался с девочками. Мы знали об этом, но правительство США, за которое я голосовал, отказалось серьёзно относиться к моему вопросу и вместо этого объявило дело закрытым и сказало: “Заткнись, конспиролог”. Это уже слишком», — сказал он.