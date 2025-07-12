«Это уже слишком»: Карлсон обвинил власти США в сокрытии правды по делу педофила Эпштейна

«Больше всего [в предыдущей администрации] я ненавидел её полнейшее нежелание отвечать на любые вопросы о том, почему они делают то, что делают. Я думаю, то же самое так огорчает [американцев] в вопросе по делу Эпштейна. Человек был извращенцем, который жестоко обращался с девочками. Мы знали об этом, но правительство США, за которое я голосовал, отказалось серьёзно относиться к моему вопросу и вместо этого объявило дело закрытым и сказало: “Заткнись, конспиролог”. Это уже слишком», — сказал он.
Он считает, что ключевой вопрос, требующий ответа от американских властей, заключается в том, кто финансировал и направлял преступную деятельность Эпштейна. Карлсон убеждён, что тот действовал в интересах иностранной разведки, возможно, израильского «Моссада», и занимался шантажом по их указке. По его словам, эта версия широко распространена в Вашингтоне.
Дело Джеффри Эпштейна — громкий скандал, связанный с американским финансистом, обвинённым в торговле людьми, сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и создании сети для развлечения влиятельных персон. Эпштейн был арестован в 2006 и 2019 годах, а в августе 2019 года найден мёртвым в камере (официально — самоубийство, но есть конспирологические теории).
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обдумывал возможность помилования Гислейн Максвелл, подруги финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом заявил журналист Майкл Вулф. По его словам, американский лидер опасался, что Максвелл может раскрыть компрометирующие подробности после её задержания по обвинениям в содействии организации сети проституции с участием несовершеннолетних.