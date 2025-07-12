Лавров: у РФ не было причин отказываться от помощи КНДР в спецоперации

«Мы реагируем на предложения руководителя КНДР, председателя государственных дел [Ким Чен Ына]. У нас не было каких-то причин отказываться от искреннего проявления солидарности. Мы исходим из того, что КНДР сама определяет те формы, в которых мы реализуем наш договор о стратегическом партнерстве», — подчеркнул министр. Его слова передает ТАСС.