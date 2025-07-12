Лавров: у РФ не было причин отказываться от помощи КНДР в спецоперации

Лавров заявил, что Ким Чен Ын сам решает вопрос о дальнейшей помощи РФ в СВО.
Россия не видит оснований отказываться от помощи КНДР в рамках специальной военной операции на Украине, поскольку это проявление искренней солидарности со стороны Пхеньяна. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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«Мы реагируем на предложения руководителя КНДР, председателя государственных дел [Ким Чен Ына]. У нас не было каких-то причин отказываться от искреннего проявления солидарности. Мы исходим из того, что КНДР сама определяет те формы, в которых мы реализуем наш договор о стратегическом партнерстве», — подчеркнул министр. Его слова передает ТАСС.
Лавров уточнил, что решение о дальнейшем участии КНДР в поддержке России принимает лично Ким Чен Ын. По словам дипломата, Москва уважает самостоятельность Пхеньяна в вопросах предоставления помощи и взаимодействует с северокорейской стороной по заранее согласованным направлениям.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что военнослужащие КНДР приняли участие в освобождении Курской области, что свидетельствует о стратегическом партнерстве и «непобедимом братстве» между Россией и Северной Кореей. Политик подчеркнул, что именно на территории Курской области военные Корейской народной армии вместе с российскими бойцами проявили героизм, жертвуя своими жизнями и кровью, и внесли значимый вклад в освобождение этого региона от украинских националистов.