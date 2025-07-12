Украинцы стали чаще сотрудничать с ВС РФ ради спасения жизней

«Удары по ТЦК являются не причиной, а следствием того, что жители области передают их координаты. Но после поражения ряда объектов сообщения от местных жителей мы стали получать чаще. Скорее всего, люди видят, что можно получить реальный результат, и поэтому активно идут на сотрудничество. Мотивации им предостаточно», — говорится в сообщении.