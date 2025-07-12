МИД: Путин и Ким Чен Ын постоянно поддерживают связь

Глава МИД РФ Сергей Лавров также сообщил, что Россия не считает необходимым прекращать получение поддержки от КНДР в ходе специальной военной операции на территории Украины, расценивая такую помощь как проявление подлинной солидарности со стороны Пхеньяна. Министр подчеркнул, что решение о дальнейшем участии Северной Кореи в оказании поддержки Москве принимает лично лидер КНДР Ким Чен Ын.