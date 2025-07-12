Последнего «Кречета» порежут на иголки: российский авианесущий крейсер не выдержал ремонта

Между тем, старый крейсер мог тешить самолюбие только ветеранов флота. Один во всём ВМФ, он превратился в дорогостоящую и абсолютно бесполезную игрушку. Начнём с того, что за 30 с лишним лет для него так и не нашли места постоянного базирования. Сначала в Видяево оборудовали причал и построили береговую котельную для обеспечения паром. Но вскоре стало ясно: без помощи высококвалифицированных специалистов мурманского 35-го судоремонтного завода экипаж не справляется с содержанием корабля.