Лавров: РФ уважает и понимает причины развития ядерной программы КНДР

Россия уважает и полностью понимает причины, побудившие Корейскую Народно-Демократическую Республику развивать собственную ядерную программу. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане.
Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что технологии, которые использует КНДР, являются результатом деятельности местных ученых.
«Мы уважаем действия КНДР, мы понимаем причины, по которым они осуществляют свою ядерную программу», — сказал он.
Напомним, в Северной Корее Лавров пробудет до 13 июля. После этого он отправится в Китай. Там у него, как известно запланирована встреча глав МИД государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Заседание состоится уже 14−15 июля в Тяньцзине. Планируется обсуждать, в том числе, дальнейшее развитие объединения.