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Пушков: пошлины США в 500% могут нанести ущерб их экономическим интересам

Алексей Пушков заявил, что принятие законопроекта может вызвать рост цен на нефть на мировых рынках.

Источник: Аргументы и факты

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что американский законопроект о пошлинах в размере 500% в отношении покупателей российской нефти в случае его принятия нанесет существенный ущерб торгово-экономическим интересам США.

По словам Алексея Пушкова, принятие законопроекта может вызвать рост цен на нефть на мировых рынках до 100 долларов за баррель.

«Этот законопроект способен также нанести значительный ущерб торгово-экономическим интересам США в том случае, если не останется на уровне угрозы, а США реально начнут воплощать его в жизнь», — добавил он в Telegram.

Ранее сенатор Линдси Грэм* заявил, что лидер США Дональд Трамп намерен ввести новые санкции в отношении РФ. По его словам, не помогающих Украине торговых партнеров Москвы ожидают пошлины в 500%. Это в первую очередь касается Китая и Индии.

* Физическое лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.

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