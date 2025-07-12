Назначена дата конференции ООН по признанию Палестины

Из-за обострения ситуации в регионе, в том числе после ударов Израиля по Ирану, первоначальная дата конференции с 17 по 21 июня под сопредседательством Саудовской Аравии и Франции была перенесена. Но теперь официально подтверждены три дня — с 28 по 30 июля.