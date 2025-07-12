Володин анонсировал ужесточение ответственности для иностранных агентов: что планируют изменить

На следующей неделе Государственная Дума начнет рассматривать законопроект об усилении ответственности иностранных агентов за нарушения порядка их деятельности. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Согласно действующему законодательству, уголовная ответственность по статье 330.1 УК РФ наступает только после двух административных правонарушений в течение года. Новый законопроект предлагает ужесточить эти нормы, введя уголовное наказание уже за первое нарушение.
По данным Министерства юстиции, более 40% иностранных агентов систематически нарушают требования законодательства: не предоставляют отчетность, неправильно маркируют свои материалы или вовсе не указывают свой статус, а также распространяют запрещенную информацию.
Статистика Верховного Суда показывает, что количество правонарушений, связанных с деятельностью иностранных агентов, выросло на 40,9% — с 489 случаев в 2023 году до 689 в 2024-м. При этом за последние два года ни один человек не был осужден по уголовной статье за уклонение от обязанностей.
«Всё это говорит о необходимости ужесточения ответственности для тех, кто предал нашу страну. Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за пределами России, должны отвечать за свои действия по всей строгости», — подчеркнул Володин.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин в апреле 2025 года подписал закон, который запрещает иноагентам вести любую образовательную деятельность. Если иноагент работает в школе или университете, то он должен быть уволен.