Володин анонсировал ужесточение ответственности для иностранных агентов: что планируют изменить

Статистика Верховного Суда показывает, что количество правонарушений, связанных с деятельностью иностранных агентов, выросло на 40,9% — с 489 случаев в 2023 году до 689 в 2024-м. При этом за последние два года ни один человек не был осужден по уголовной статье за уклонение от обязанностей.