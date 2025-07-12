Лавров объяснил, почему против КНДР никто не применяется силу

Лавров также подчеркнул, что США, Южная Корея и Япония продолжают укреплять военную инфраструктуру вблизи границ КНДР. Российская сторона обращает внимание партнеров на опасность выстраивания антикорейской и антироссийской коалиции. Кроме того, министр заявил о понимании со стороны Москвы причин, по которым Пхеньян развивает свою ядерную программу, и выразил уважение российской стороны к деятельности северокорейских ученых в этой сфере.