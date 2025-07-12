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Лавров объяснил, почему против КНДР никто не применяется силу

Мировые державы не рассматривают возможность военного вмешательства против КНДР из-за наличия у республики ядерного потенциала. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, руководство Северной Кореи сделало соответствующие выводы, наблюдая за политикой США в отношении стран с собственными ядерными программами.

Лавров посетил Северную Корею.

Мировые державы не рассматривают возможность военного вмешательства против КНДР из-за наличия у республики ядерного потенциала. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, руководство Северной Кореи сделало соответствующие выводы, наблюдая за политикой США в отношении стран с собственными ядерными программами.

«Никто из международных игроков не помышляет применять силу против КНДР, поскольку руководство республики давно сделало выводы об отношении США к государствам, имеющим собственные ядерные программы», — пишет «Коммерсант». Издание ссылается на слова российского дипломата.

Лавров также подчеркнул, что США, Южная Корея и Япония продолжают укреплять военную инфраструктуру вблизи границ КНДР. Российская сторона обращает внимание партнеров на опасность выстраивания антикорейской и антироссийской коалиции. Кроме того, министр заявил о понимании со стороны Москвы причин, по которым Пхеньян развивает свою ядерную программу, и выразил уважение российской стороны к деятельности северокорейских ученых в этой сфере.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин и руководитель КНДР Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте. По словам главы МИД, стороны поддерживают регулярное общение, а возможность проведения личных встреч между лидерами остается открытой.

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