Противоминный десант: саперы «Запада» рассказали о гуманитарном разминировании в ЛНР

На днях военные инженеры отработали в районе Северодонецка. Отступавший отсюда противник оставил немало «сюрпризов». Несколько противотанковых мин, а также боеприпасов к подствольному гранатомету западного производства. Их доставили в безопасное место, где благополучно уничтожили. Теперь сюда могут вернуться мирные граждане для работы и жизни, а военные через этот район смогут спокойно перемещаться.