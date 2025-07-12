Противоминный десант: саперы «Запада» рассказали о гуманитарном разминировании в ЛНР

«Каждая обезвреженная мина — шаг к возобновлению мирной жизни в освобожденных регионах», — так отзываются о своей боевой работе военные инженеры группировки «Запад». Ежедневно трудятся группы разминирования, в том числе, на территории ЛНР: очищают местность от неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов.
Бойцы работают адресно, заявки поступают и от гражданских. У кого боеприпас в огороде, у кого вэсэушники оставили растяжку на пороге… Саперы выезжают на вызовы непременно, помогают всем обратившимся.
— В первую очередь работаем в районах, где уже жители активно приступают к деятельности. Заявки поступают постоянно. В день обезвреживаем от 20 до 80 взрывоопасных предметов, — уточняет сапер с позывным «Белый».
Некоторые «вопы» — взрывоопасные предметы — увозят для подрыва на специальный полигон, другие — уничтожают на месте. Противник хитер, придумал «особые» их виды, которые крайне трудно заметить и обезвредить.
— Часто встречались самодельные взрывные устройства, которые устанавливаются дистанционно. Они реагируют на изменения электромагнитного поля. Подходить к таким нельзя. Уничтожаем их либо из стрелкового оружия, либо накладным зарядом, устанавливаемым длинным шестом, — рассказывает «Белый».
Сапер добавляет: встречали и растяжки, замаскированные травой, и мины, скрытые грязью. А еще заминированные игрушки. На кого это рассчитано? Вопрос риторический.
На днях военные инженеры отработали в районе Северодонецка. Отступавший отсюда противник оставил немало «сюрпризов». Несколько противотанковых мин, а также боеприпасов к подствольному гранатомету западного производства. Их доставили в безопасное место, где благополучно уничтожили. Теперь сюда могут вернуться мирные граждане для работы и жизни, а военные через этот район смогут спокойно перемещаться.
По словам бойцов, местные жители находят «вопы» с завидной регулярностью. Нередко обнаруживают целые схроны боеприпасов ВСУ, несработавшие дроны-камикадзе. Причем, не где-нибудь, а у себя на участках, в местах общего пользования. И уж особенно часто на сельскохозяйственных угодьях.
Саперы соблюдают строгие меры безопасности: на себе полная экипировка, при себе — средства поиска и обезвреживания.
— Костюм разминирования защищает с головы до ног. Бронеплиты, кевларовые прослойки, бронированная каска. От осколков в первую очередь защищает. Больше десяти килограммов веса. И это еще облегченный, — говорит, хлопая себя по «бронику» сапер с позывным «Мороз».
Работа сапера и так достаточно опасна, но еще нужно быть начеку и на случай угрозы беспилотников ВСУ. Скопление военных может не остаться без внимания противника. Поэтому в районе работы инженеров организовано воздушное наблюдение, работают средства радиоэлектронной борьбы.