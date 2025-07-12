На встрече с Лавровым глава МИД КНДР заявила, что ее страна во всем поддержит РФ

Цой Сон Хи, министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, в ходе переговоров с главой российского дипкорпуса Сергеем Лавровым заявила, что власти ее страны намерены и дальше оказывать помощь РФ в защите собственного суверенитета. Ее слова приводит ТАСС.
«Стратегический выбор и воля Правительства КНДР отстоять, безоговорочно и неизменно поддерживать политику России по защите государственного суверенитета и территориальной целостности…», — подчеркнула Цой Сон Хи.
Как указали в ТАСС, глава МИД Северной Кореи также обратила внимание на значимость российской борьбы с империалистическими государствами, желающими навязать свою волю другим странам.
Цой Сон Хи добавила, что участие министра Сергея Лаврова в новых прямых двусторонних консультациях свидетельствует о намерении руководства РФ укреплять стратегическое партнерство с КНДР.
Переговоры глав МИД Северной Кореи и России начались в 05:26 по Московскому времени. Встреча в городе Вонсан стала вторым раундом двусторонних консультаций о расширении сотрудничества.