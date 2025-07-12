«Без американского щита Европа не дёрнется»: эксперт назвал слабость военных планов Макрона

Второй момент, еще более важный, он даже не связан с Россией. Европейцы не готовы к самостоятельному развертыванию своих войск на территории Украины. Они готовы это делать только при условии получения гарантий безопасности этих группировок со стороны США. То есть что США будут гарантировать их безопасность, будут гарантировать, что в случае, допустим, российского нападения на европейские войска на Украине, США вступят в конфликт.