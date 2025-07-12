«Без американского щита Европа не дёрнется»: эксперт назвал слабость военных планов Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что численность объединенных франко-британских экспедиционных сил, который планируется направить на Украину, может быть увеличена до 50 тыс. человек. Как пишет газета Le Figaro, эти войска способны участвовать в «крупном сражении». Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, политолог Василий Кашин в беседе с «МК» рассказал, как будет осуществляться работа этих сил, и когда Россия нанесёт по ним удар.
«Мы увеличиваем численность этих объединенных сил с уровня бригады до уровня армейского корпуса, то есть до 50 тыс. человек», — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
В Елисейском дворце отметили, что эти силы уже играют ключевую роль в формировании «коалиции желающих» и могут быть задействованы для обеспечения безопасности на Украине после возможного перемирия.
Ранее Макрон высказывался за отправку в Украину ограниченного числа миротворцев.
По словам Василия Кашина, такие разговоры в Европе раздаются раз за разом.
— Во-первых, они говорят о том, что хотят развернуть этот контингент там после завершения конфликта, но это бессмысленная постановка вопроса, потому что российская позиция такова: пока Россия не получит обязательства о не развертывании иностранных войск на Украине, Россия будет воевать.
То есть, если они не дадут обязательств о нейтралитете Украины, мира на Украине не будет — продолжатся боевые действия. Это первый момент, у них не будет такой опции.
Второй момент, еще более важный, он даже не связан с Россией. Европейцы не готовы к самостоятельному развертыванию своих войск на территории Украины. Они готовы это делать только при условии получения гарантий безопасности этих группировок со стороны США. То есть что США будут гарантировать их безопасность, будут гарантировать, что в случае, допустим, российского нападения на европейские войска на Украине, США вступят в конфликт.
Но США, как мы знаем, не хотят давать такие гарантии. Причем это не только позиция администрации Трампа — такая же была и позиция администрации Байдена ранее. Американцы не готовы рисковать ядерной эскалацией ради Украины ни в каком виде, и они об этом заявляли совершенно четко и многократно. Без американских гарантий никакого европейского присутствия на Украине не будет, по крайней мере в обозримом будущем.
Если Евросоюз как-то мощно трансформируется и нарастит военную мощь, что-то может измениться, но пока признаков такого нет. Поэтому, собственно говоря, это у них вот такая говорильня, которая продолжается уже годами. В 2024 году начался очередной виток этих разговоров, но без особого эффекта.
— Что мы будем делать при появлении таких контингентов на территории Украины?
— Мы нанесём удар по таким контингентам, как по прямой угрозе. Это даже не обсуждается. Они сами понимают, что любое развёртывание иностранных войск на Украине — это красная линия, после которой последуют жёсткие ответные действия.