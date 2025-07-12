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Агентство госуслуг Молдовы продлит график работы в субботу

Агентство государственных услуг будет работать по продленному графику в субботу.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Агентство государственных услуг увеличит время работы в субботу, 12 июля одного из многофункциональных центров Кишинева. Мера вводится для того, чтобы позволить наибольшему количеству политических партий предоставить обновленные официальные данные.

Данное условие предусматривают принятые парламентом поправки к закону № 100/2025 о политических партиях в преддверии парламентских выборов, намеченных на 28 сентября 2025 года.

Как сообщили в Агентстве госуслуг, Многофункциональный центр № 2 в Кишиневе, расположенный по ул. А. Пушкина, 47, будет в субботу с 08.00 до 17.00 принимать документы от политических партий.

В госагентстве напомнили, что, согласно новым законодательным положениям, партии обязаны:

декларировать поименный и численный состав своих членов, подпадающих под действие закона о декларировании личного имущества и интересов;

обновлять уставы и программы в соответствии с действующим законодательством;

уведомлять Агентство госуслуг о любых изменениях в уставе, составе руководящих органов или других данных Государственного реестра юридических лиц в течение 15 дней с момента принятия соответствующего решения уполномоченными органами.

В понедельник, 14 июля, агентство передаст в Центральную избирательную комиссию актуализированную информацию о политических партиях, зарегистрированных в Государственном реестре, партиях с ограниченной активностью, а также о заявлениях, находящихся на рассмотрении.

По данным агентства госуслуг, в настоящее время в Республике Молдова зарегистрировано 66 политических партий. Из них только 18 ранее уже подали документы для обновления информации. В настоящее время документы 12 партий находятся на рассмотрении, шесть партий уже зарегистрированы с внесением предоставленных изменений.