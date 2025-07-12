Агентство госуслуг Молдовы продлит график работы в субботу

По данным агентства госуслуг, в настоящее время в Республике Молдова зарегистрировано 66 политических партий. Из них только 18 ранее уже подали документы для обновления информации. В настоящее время документы 12 партий находятся на рассмотрении, шесть партий уже зарегистрированы с внесением предоставленных изменений.