Ермаков: боевики ВСУ отрезаны от снабжения под Новохатским в ДНР

Боевики ВСУ, находящиеся в районе села Новохатское в ДНР, оказались отрезанными от снабжения, сообщил в субботу в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«Враг фактически оказался замкнут по рубежу Зеленый Гай-Новохатское по северу естественной преградой в виде реки Волчья. Все переправы через нее уничтожаются и наладить снабжение укропы не в состоянии», — написал он.
Военкор сообщил, что в настоящее время российские бойцы активно штурмуют Новохатское.
Ранее появилась информация о переходе под контроль расположенного неподалеку от Новохатского села Грушевское.