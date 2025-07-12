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Ермаков: боевики ВСУ отрезаны от снабжения под Новохатским в ДНР

По информации военкора, российские бойцы активно штурмуют село.

Источник: Аргументы и факты

Боевики ВСУ, находящиеся в районе села Новохатское в ДНР, оказались отрезанными от снабжения, сообщил в субботу в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

«Враг фактически оказался замкнут по рубежу Зеленый Гай-Новохатское по северу естественной преградой в виде реки Волчья. Все переправы через нее уничтожаются и наладить снабжение укропы не в состоянии», — написал он.

Военкор сообщил, что в настоящее время российские бойцы активно штурмуют Новохатское.

Ранее появилась информация о переходе под контроль расположенного неподалеку от Новохатского села Грушевское.