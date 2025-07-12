Безопасно для жизни: саперы группировки «Днепр» приспособили дроны для разминирования

— Часто находим мины ПТМ-3, — говорит он. — Штука опасная и плохо подпускает к себе саперов. Вообще, самое тяжелое — дойти до места минирования, до места работы. Очень далеко высаживаемся. Километров пять, может — больше, идем пешком. В небе коптеры ВСУ летают, выслеживают, начинают скидывать, наводить артиллерию. Так что, самое сложное — дойти до места минирования. А разминировать уже попроще.