Безопасно для жизни: саперы группировки «Днепр» приспособили дроны для разминирования

Наши войска продолжают выдавливать противника. Почти каждый день в сводах фигурируют названия новых освобожденных населенных пунктов. На освобожденных территориях хватает забот саперам. Так, инженерно-саперные подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ в группировке «Днепр» разминируют дороги на Ореховском направлении в Запорожской области. Они рассказали корреспонденту «МК» о методе, который помогает опасный процесс разминирования обезопасить.
— Все началось с того, что противник по ночам с помощью своих дронов начал дистанционно минировать дороги на территории, контролируемой нашими подразделениями, — рассказывает командир инженерно-саперного взвода с позывным «Нож». — В наши обязанности входит разминирование этих самых дорог. Риски для жизни саперов такие пакости неонацистов несут немалые. Пришла идея для безопасного обезвреживания дистанционно установленных взрывоопасных предметов применить метод «воздушного разминирования» с помощью беспилотников.
Порядок действий таков: участок дороги осматривается с помощью разведывательного дрона. Затем по обнаруженным взрывным устройствам производится сброс боеприпасов. В результате происходит дистанционный подрыв вражеского боеприпаса.
Способ воздушного разминирования актуален еще и потому, что на многих современных минах и взрывных устройствах ВСУ установлены сейсмические и лазерные датчики, которые не позволяют саперу приблизиться к ним для их обезвреживания. К тому же разминированию стандартными методами сильно мешает работа беспилотной авиации ВСУ.
Тем не менее, отмечает мой собеседник, традиционные способы разминирования никуда не ушли.
— Часто находим мины ПТМ-3, — говорит он. — Штука опасная и плохо подпускает к себе саперов. Вообще, самое тяжелое — дойти до места минирования, до места работы. Очень далеко высаживаемся. Километров пять, может — больше, идем пешком. В небе коптеры ВСУ летают, выслеживают, начинают скидывать, наводить артиллерию. Так что, самое сложное — дойти до места минирования. А разминировать уже попроще.
Нередко к саперам за помощью обращаются местные жители, в том числе те, которые после начала боев покинули село, а сейчас вернулись обратно. Люди просят проверить их дома и участки на наличие взрывоопасных предметов. Часто противник расставляет хитрые ловушки.
— Встречается очень много растяжек, спрятанные в неожиданных местах. При обнаружении опасного предмета извлекаем его в безопасное место или уничтожаем на месте дистанционно, применяя сбросы с беспилотника", — рассказывает сапер.